Brejza pozywa Kaczyńskiego. Tomczyk zapowiada

Krzysztof Brejza zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek złoży do sądu pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Senator Koalicji Obywatelskiej chce, by prezes PiS przeprosił go za słowa, w których zasugerował, że Brejza jest zamieszany w niejasności w inowrocławskim ratuszu. Słowa te padły w kontekście afery z inwigilowaniem systemem Pegasus. - Jestem przekonany, że Krzysztof Brejza wygra tę sprawę z Jarosławem Kaczyńskim. Na pewno będziemy głosowali za tym, żeby uchylić Jarosławowi Kaczyńskiemu immunitet, wtedy kiedy dojdzie do takiego głosowania, i zrobię to z największą przyjemnością - zapowiedział poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Z największą przyjemnością zobaczę też, jak Jarosław Kaczyński i wielu innych polityków PiS-u odpowiada za aferę Pegasusa, bo to się nigdy nie miało prawa zdarzyć. Mówię to też jako były członek rządu, jako rzecznik rządu - takie rzeczy w normalnym kraju, w demokracji się nie zdarzają - dodał.