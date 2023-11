Brazylia osadziła Izrael. "Nie życzymy sobie". Gniew bije z każdego słowa

Netanjahu wykorzystał sytuację

Jak podaje "Malay Mail", lakoniczny komunikat Brazylii stał się pretekstem dla izraelskiej agencji szpiegowskiej Mossad oraz biura premiera Benjamina Netanjahu, by ogłosić własny sukces. Rozwinięto historię, dodając, że cały spisek organizował oraz wspierał Hezbollah i był on wymierzony w "izraelskie i żydowskie cele w Brazylii". Co więcej, będące w wojnie z Hamasem państwo zapewniło, że pomogło brazylijskiej policji udaremnić terrorystyczne plany.