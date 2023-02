Brazylia chce zatopić swój lotniskowiec na Atlantyku. "To przestępstwo"

Foch początkowo służył francuskiej marynarce wojennej. W 2000 roku został zakupiony przez Brazylijczyków, którzy nazwali go Sao Paulo. W 2018 roku został wycofany z eksploatacji. W kwietniu 2021 roku zakupiła go stocznia Şök Denizcilik, która planowała jego złomowanie w Turcji. Lotniskowiec holowano do Europy, ale został zawrócony, ponieważ Ankara uznała, że stanowi on zagrożenie dla środowiska. Brazylijskie władze zezwoliły na powrót Focha, ale nie na wejście do portu.