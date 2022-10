Brawurowy pościg za BMW w Radomiu. Sceny jak z filmu akcji

19-latek z Radomia zderzył się z policyjnym radiowozem, wcześniej uciekał policjantom przez pół miasta. Mazowiecka policja udostępniła nagranie pościgu niczym z filmu akcji. Wszystko działo się w poniedziałek, po godzinie 19.00. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zauważyli na drodze BMW, którego kierowca złamał przepisy ruchu drogowego, nie dostosowując się do mijanych znaków drogowych. Mimo sygnałów wysyłanych przez policję, samochód nie zatrzymał się do kontroli, co stało się początkiem brawurowego pościgu, oglądanego z perspektywy radiowozu. Do akcji dołączały kolejne radiowozy. Ostatecznie wszystko zakończyło się na ul. Suchej, gdzie uciekinier zderzył się z pojazdem Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, w którym jechało siedmiu funkcjonariuszy. Kierowcę zatrzymano. Okazał się nim 19-letni mężczyzna, który był pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu znajdowało się 0,7 promila. Co więcej, kierujący posiadał czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W BMW znajdował się także 21-letni pasażer, przy którym znaleziono środki odurzające. Pięciu policjantów trafiło do szpitala. Młody pirat drogowy za swoje czyny odpowie przed sądem.