Brawurowy moment zestrzelenia Mi-24. Akcja żołnierzy pod Wuhłedarem

Gdy Rosjanie starają się za wszelką cenę zdobyć Wuhłedar w obwodzie donieckim, Ukraińcy skutecznie kontratakują. Tym razem dron obrońców Kijowa wyśledził trasę wrogiego Mi-24. Wojskowa maszyna zmierzała w rejon walk, skąd miała zabrać rannych żołnierzy. Śmigłowiec wylądował i czekał aż wszyscy wejdą na pokład. Tymczasem Ukraińcy wystrzelili w kierunku celu pocisk z ciężkiej artylerii, który przewrócił Mi-24 na bok. Okazało się, że rakieta zniszczyła kadłub, a tylne skrzydło oderwało się od reszty konstrukcji. Do tego zgromadzeni tam Rosjanie nie mieli większych szans na przeżycie. Potwierdza to nagranie z kamery drona, która później nie zarejestrowała ucieczki z miejsca eksplozji. Co ciekawe, kilka dni wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy rozbiły rosyjską grupę pancerną pod Wuhłedarem złożoną z ponad 30 pojazdów opancerzonych. Armia Putina straciła wówczas po kilkanaście czołgów T-72 i T-80. Takie sukcesy Ukraińców skutecznie utrudniają kontrofensywę okupantów w tym regionie.