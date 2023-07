Brawurowy atak z powietrza. Pilot Mi-24 uderzył tuż nad głowami żołnierzy

Ukraiński pilot nagrany w akcji. W trakcie krwawych walk na lądzie, w pewnym momencie piechota poprosiła o wsparcie z powietrza, ponieważ szturm na rosyjskie pozycje pod Chersoniem nie przebiegał zgodnie z planem. Zdecydowano się wysłać na miejsce śmigłowiec Mi-24, którego pilot otrzymał zadanie przeprowadzenie ataku rakietowego. Tak też się stało, a nagranie z tej spektakularnej akcji udostępnili Ukraińcy z 12. Brygady Lotnictwa Wojskowego. Widać na nim, że wojskowa maszyna nadlatuje nad głowami żołnierzy i po chwili dochodzi do uderzenia rakietowego. Do ataku pilot Mi-24 wykorzystał rakiety Skorpion, które trafiły w rosyjskie pozycje, a to pomogło piechocie wykonać swoją misję do końca i zająć teren, na którym od tygodni przebywali żołnierze Putina.