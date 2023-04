Brawurowy atak z powietrza. Piloci Mi-8 i Mi-24 nie mieli litości

Ukraińcy zaatakowali pozycje Rosjan z powietrza. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak piloci Mi-8 i Mi-24 ostrzelali wrogie cele pod Donieckiem. Najpierw śmigłowce zostały uzbrojone w rakiety manewrujące S-8 80 mm, a następnie ruszyły na front. Po kilkukilometrowym przelocie tuż nad ziemią nastąpił zmasowany atak z powietrza. Pociski zmiażdżyły bazę i okopy Rosjan pod miastem, gdzie znajdywało się też sporo sprzętu wykorzystywanego w walkach na froncie. Po całej akcji piloci wystrzelili flary, by zmylić okupantów i w najmniej oczekiwanym momencie zmienić tor lotu i bezpiecznie wrócić na jedno z lotnisk we wschodniej Ukrainie.