Brawurowy atak pilotów Mi-8. We dwóch odwrócili uwagę Rosjan

Dwóch pilotów Mi-8 odwróciło uwagę Rosjan, by ukraińska piechota mogła bezpiecznie opuścić swoje pozycje na froncie w obwodzie donieckim. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać dwa śmigłowce, wkraczające w region walk na froncie. Nagle dochodzi do ostrzału rosyjskich celów po to, by żołnierze piechoty mogli zmienić pozycję i uciec od ognia artyleryjskiego. Obrońcy Kijowa znaleźli się w dramatycznej sytuacji, ponieważ kilku żołnierzy nie było w stanie odeprzeć ataku okupantów i istniało ryzyko, że wkrótce zginą. W porę pojawiło się jednak wsparcie z powietrza, na chwilę uciszając artylerię Rosjan. Skuteczny atak pilotów Mi-8 pozwolił ukraińskiej piechocie uciec w bezpieczne miejsce, gdzie doszło do przegrupowania wojsk.