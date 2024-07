Atak pilota MiG-29. Pociski z USA spadły na broń Rosjan

Rosjanie pomimo przewagi w powietrzu, nie raz przekonali się o sile ukraińskiego lotnictwa. Na platformie X pojawiło się nagranie, na którym widać moment ataku dwóch ukraińskich pilotów MiG-29 na rosyjskie pozycje w zachodniej Ukrainie. W pewnym momencie można zauważyć, jak pilot wystrzeliwuje pociski AGM-88 HARM z USA. Zaliczane są one do broni precyzyjnego rażenia. Naddźwiękowy pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia służy głównie do niszczenia urządzeń radarowych przeciwnika, zwłaszcza systemów obrony przeciwlotniczej. Co więcej, widać też amerykański zestaw JDAM, dołączanym do standardowych bomb ogólnego przeznaczenia lub penetrujących, zamieniających je z broni niekierowanej w broń precyzyjnego rażenia, działającą do tego w każdych warunkach pogodowych. Stąd też prawdopodobnie celem Ukraińców stały się pozycje Rosjan, w których roiło się od sprzętu radarowego, a także obrony przeciwlotniczej.