Brawurowy atak pilota Mi-24. Porażka Rosjan pod Zaporożem

Ukraińcy pogłębiają wyłomy na Zaporożu, zmuszając Rosjan do ucieczki z pozycji obronnych pod miastem. Żołnierze z Lotnictwa Wojskowego Ukrainy udostępnili nagrane, na którym widać, jak śmigłowiec Mi-24 nagle pojawia się nad obszarem walk i po chwili przechodzi do ataku. Do uderzenia rakietowego wykorzystano pociski S-8, których zadaniem było zniszczyć linię obronną Rosjan. Obrońcy Kijowa potrzebowali wsparcia z powietrza, by następnie przeprowadzić szturm na okopy wroga i zająć kluczowe pozycje przed kolejnym natarciem naprzód. Tak też się stało, a brawurowy atak pilota Mi-24 sprawił, że misja zakończyła się sukcesem.