Brawurowy atak na Rosjan. Niezwykłe nagranie z perspektywy żołnierza

Do sieci trafiło nagranie z wojny Ukrainie, które pokazuje z czym na co dzień muszą mierzyć się ukraińscy żołnierze. Wszystko działo się we wschodniej części kraju, w obwodzie charkowskim, gdzie w ostatnim czasie żołnierze Zełenskiego odnoszą wielkie sukcesy. Na nagraniu widać, że do walk z rosyjskim okupantem wojskowi wykorzystują nawet place zabaw dla dzieci, skąd niepostrzeżenie celują w pozycje wroga. Nie zabrakło też mrożących krew w żyłach ujęć, dzięki którym każdy widz może się poczuć, jakby przez chwilę uczestniczył w walce. Na nagraniach widać, że na froncie nie ma miejsca na pomyłkę. Ostrzał nieprzerwanie trwa z każdej strony. Według najnowszych doniesień ukraińskiego MON, przynajmniej od dwóch tygodni pod kontrolą ukraińskiej armii znajduje się już cały obwód charkowski na wschodzie kraju.