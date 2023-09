Brawurowy atak na froncie. Piloci Mi-8 ryzykowali życiem

Współpraca piechoty z lotnictwem na froncie pod Zaporożem. Siły Powietrze Ukrainy udostępniły nagranie, na którym dochodzi do ataku rakietowego z powietrza przy użyciu maszyn Mi-8. Śmigłowce bojowe musiały nadlecieć nad strefę walk, gdzie Rosjanie bombardowali ukraińskie okopy pociskami artyleryjskimi. Piloci Mi-8 ryzykowali życiem, bo wystarczyła chwila nieuwagi, by stać się celem żołnierzy Putina. Analitycy ISW dowiedli, że postęp Ukraińskich Sił Obronnych w zachodniej części obwodu zaporoskiego prawdopodobnie zmusił rosyjskie dowództwo do nadania priorytetu obronie na tym obszarze i przerzutu elitarnych jednostek. Jest to duża zmiana wobec rosyjskiej strategii, ponieważ jak wskazuje ISW, Kreml do tej pory "niechętnie" wysyłał te elitarne formacje do pomocy w wysiłkach obronnych w zachodniej części obwodu zaporoskiego.