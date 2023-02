Brawurowa akcja pod Wuhłedarem. Rosyjska wyrzutnia rakiet TOS-1 zrównana z ziemią

Brawurowe zestrzelenie wrogiego celu w wykonaniu Ukraińców pod Wuhłedarem. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment eksplozji rosyjskiej wyrzutni rakiet TOS-1 w obwodzie donieckim. Potężna broń okupantów w ostatnich dniach dawała popalić obrońcom Kijowa. Gdy namierzono położenie załogi obsługującej TOS-1, czekano aż Rosjanie zajmą swoją pozycję i będą przygotowywać się do ataku. To właśnie wtedy dwóch ukraińskich pilotów myśliwców Mi-24 wyruszyło na misję, która zakończyła się wielkim sukcesem. Ostrzał z powietrza zdezorientował okupantów, a po chwili trafiona została TOS-1. Po kilku sekundach doszło do eksplozji, której towarzyszyły ogromne kule ognia. Po chwili nastąpiła jeszcze samodetonacja zgromadzonych pocisków do wyrzutni rakiet. Moment wybuchu mógł być widziany z odległości nawet do 20 km.