Brawura pilota Mi-24. Kierowcy przecierali oczy ze zdumienia

Na krajowych drogach w obwodzie donieckim w Ukrainie doszło do brawurowej akcji. Do sieci trafiło nagranie prosto z kokpitu śmigłowca Mi-24, który zmierzał na front tuż nad głowami kierowców. Wszystko po to, by uniknąć wcześniejszego wykrycia na rosyjskich radarach. Niesamowity przelot odbył się kilka metrów nad ziemią, co zza kółka samochodu mogło wyglądać, jakby wojskowa maszyna leciała wprost na dany pojazd. Ukraińcy wykonują po kilkanaście takich lotów dziennie. Śmigłowce Mi-24 i Mi-8 regularnie uczestniczą w walkach na froncie, często wspierając oddziały piechoty z powietrza. Co więcej, śmigłowce obrońców Kijowa dostarczają na wojnie jedzenie i wodę nie tylko swoim oddziałom, ale także Ukraińcom z okolicznych miejscowości, którzy utknęli w swoich domach blisko linii frontu.