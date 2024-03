Brawura kierowcy bmw na przejeździe kolejowym. Jechał na czołówkę

Niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Białej Pajęczańskiej (woj. łódzkie). Kamery monitoringu uwieczniły moment, na którym widać, jak pędzące bmw ścina rogatkę, ratując się przed czołowym zderzeniem z "elką" w trakcie wyprzedzania ciężarówki na przejeździe kolejowym. Osobówka z wielkim impetem uderza w szlaban, po czym wpada do rowu i przez moment unosi się w powietrze. Do wypadku doszło 13 lutego, ale teraz PKP opublikowało nagranie ku przestrodze, by pokazać, że moment brawury na drodze może zakończyć się tragicznie. Za kierownicą bmw siedział 27-latek, mieszkaniec gminy Rząśnia (powiat pajęczański). Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. złotych. "Uszkodzoną po zdarzeniu rogatkę trzeba było naprawić, co powodowało dalsze utrudnienia dla kierowców. Przejazd w tym czasie został zabezpieczony, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa – postawiono znak 'Stop' i tablice z informacją o uszkodzonej rogatce, a pociągi zwalniały do 20 km/h i podawały sygnał 'baczność' (...). Obecnie urządzenia na przejeździe działają sprawnie" - zdradziło PKP w oświadczeniu.