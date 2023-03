Brat postrzelił 11-letnią siostrę, rodzina nie ma pieniędzy na leczenie

Do wypadku doszło pod koniec stycznia w niewielkiej wsi Borowiny na skraju Puszczy Bolimowskiej w powiecie skierniewickim. Postrzelona przypadkowo przez brata z karabinu z czasów II wojny światowej 11-latka trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Dopiero niedawno Jagoda wróciła do domu, ale czeka ją dalsze długie leczenie i rehabilitacja.