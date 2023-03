Schreiber opowiada o armii. Szczere wyznanie

Marianna Schreiber zakończyła dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i jest dumna, że wytrzymała do końca 28-dniowego szkolenia. - To dzięki wojsku jestem silna - fizycznie i psychicznie - powiedział żona ministra PiS Łukasza Schreibera. Co więcej, zdradziła, że chce z wojskiem związać się na dłużej.