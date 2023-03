Rozwikłali zagadkę sprzed ponad 6 lat. Już wiadomo, co stało się z 17-letnim Fabianem

Trzech podejrzanych trafiło do aresztu

Co wydarzyło się 30 października 2016 roku? Z zebranych przez policję informacji wynika, że podejrzani o zamordowanie Fabiana mężczyźni przyjechali wówczas do Tarnowej i szukali nastolatka. To oni późnym wieczorem dobijali się do bramy posesji, na której mieszkał Fabian.