Brat Pawła Adamowicza o sprawie Stefana W. "To wstrząsające"

Biegli wydali opinię na temat stanu zdrowia Stefana W. Teraz jego obrońca chce, by mężczyzna trafił nie do aresztu lecz szpitala psychiatrycznego. - Opinia sporządzona przez lekarzy budzi cały szereg zastrzeżeń - krytykuje Piotr Adamowicz.

Biegli psychiatrzy wydali opinię ws. Stefana W., który zaatakował nożem Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP. - Opinia zawiera kategoryczny wniosek co do stanu poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia czynu i w związku z wnioskami tej opinii obrona uznała, że konieczna jest zmiana wykonywania środka zapobiegawczego na umieszczenie podejrzanego w szpitalu psychiatrycznym - powiedział w rozmowie z TVN24 Artur Kotulski, obrońca Stefana W.

Co na to brat byłego prezydenta Gdańska Piotr Adamowicz? - Opinia sporządzona przez lekarzy z aresztu budzi cały szereg zastrzeżeń. To nie jest tylko moja ocena, ale też opinia psychiatrów i psychologów z którymi się konsultowaliśmy - mówi w rozmowie z "Super Expressem".