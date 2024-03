Brakuje chętnych do służby w policji. Bogatynia ma "oryginalny" pomysł

Trzeba przyznać, że tak źle, jeśli chodzi o brak funkcjonariuszy, nie było od dawna. Braki kadrowe na początku marca w największej w Polsce służbie mundurowej wynoszą 16 276. Obecnie w kraju mamy ok. 92,5 tys. policjantów. Liczba etatów w policji wzrosła na papierze do blisko 109 tys. To oznacza, że poziom wakatów wynosi ok. 15 proc. - nie ma 1,5 policjanta na dziesięciu funkcjonariuszy potrzebnych do właściwego działania policji.