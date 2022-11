"Policzek" dla Polski? Kontrowersyjny ruch Ukrainy wywołał emocje w PiS

Pytani o to politycy PiS - jak szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i rzecznik PiS Radosław Fogiel - nie ukrywają, że to co najmniej "niefortunna" nominacja. - Nasi ukraińscy partnerzy powinni wykazywać większą wrażliwość i większe zrozumienie dla polskiej wrażliwości. Tak to ujmijmy - mówi polityk partii rządzącej na temat awansu Andrija Melnyka.