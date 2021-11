"Brak słów". Mucha o banknocie z Kaczyńskim

Narodowy Bank Polski przygotował na Święto Niepodległości specjalny banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł z wizerunkiem zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wzór wywołał kontrowersje. Część komentujących zwraca uwagę na nadmiar symboli znajdujących się na banknocie. Co na to posłanka Polski 2050 Joanna Mucha? Czy podoba jej się banknot? - Nie, nie podoba mi się. Moim zdaniem jest nieestetyczny. A to, że na banknocie polskiej waluty ma być słupek betonowy (chodzi o zdjęcie sprzed Pałacu Prezydenckiego, z fotografią pary prezydenckiej, kwiatami, zniczami, krzyżem, pomnikiem Poniatowskiego i wyeksponowanym betonowym słupkiem - red.), to już jest w ogóle niesłychana rzecz - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Mamy do czynienia z teatrem jednego widza. Banknot, który był zapowiadany od bardzo długiego czasu, akurat dzisiaj, w momencie, kiedy pan Glapiński walczy o drugą kadencję, jest pokazywany po to, żeby przypodobać się Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby po raz kolejny wykorzystać jego tragicznie zmarłego brata do tego, żeby zapewnić sobie kolejną kadencję. Naprawdę, trochę brak słów na komentowanie tej polityki - dodała posłanka.