Brak ostrożności w korzystaniu z mediów? Bodnar komentuje wpis Wrzosek

Mecenas Michał Wawrykiewicz startuje do Europarlamentu z list Koalicji Obywatelskiej. Z tej okazji prokurator Ewa Wrzosek opublikował wpis na portalu X ze zdjęciem nazwiska adwokata z numerem na liście oraz logiem KO. Post wywował dość duże emocje. Prowadzący Patryk Michalski w programie "Tłit" WP pytał ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara czy mieści się to w apolityczności prokuratorów. Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył wieloletnią współpracę Wawrykiewicza i Wrzosek. - Ja bym to bardziej interpretował w kategoriach indywidualnej sympatii niż bezpośredniego wsparcia politycznego - stwierdził. Dziennikarz zwrócił uwagę, że przepisy jasno wskazują, że prokurator powinien unikać wszystkiego, co osłabia zaufanie do jego bezstronności. - Być może należałoby się zastanowić, czy tutaj pani prokurator Wrzosek zabrakło pewnej ostrożności w korzystaniu z mediów społecznościowych - powiedział Bodnar.

