Brak decyzji ws. obostrzeń troską o poparcie? Poseł PiS wskazuje

Zgodnie z najnowszym sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, notowania Zjednoczonej Prawicy wciąż spadają. Jak jednak przekonuje poseł PiS Bolesław Piecha, może wynikać to z bardzo trudnego okresu, w jakim aktualnie żyjemy. - To między innymi bardzo męcząca pandemia, ale też inflacja i to, co dzieje się na granicy. Nie można jednoznacznie wysuwać wniosków po tym sondażu - tłumaczył. Posła PiS zapytaliśmy także o to, czy brak decyzji rządu ws. obostrzeń dla osób niezaszczepionych wynika ze strachu przed obniżeniem poparcia. - Sondaże w każdym przypadku są ważną rzeczą. (…) Polityka polega na tym że można rządzić tylko wtedy, kiedy ma się większość. Kiedy nie ma się większości, można sobie gadać w bardzo ładnym sweterku, jaki ma pan wicemarszałek Czarzasty, uczestniczyć w programie i mówić o różnych ważnych informacjach, natomiast nie ponosić za nie żadnej odpowiedzialności. Władza polega na tym, że trzeba ją zdobyć i utrzymać i niestety, w polityce, w dzisiejszych czasach, również patrzymy na sondaże. Uważam jednak, ze pewne kroki, chociażby z wykorzystaniem certyfikatów covidowych, powinny nastąpić - stwierdził.