Bradley z USA uderzył nocą. Rosjanie nie mieli szans

Rosjanie próbowali spędzić noc w zaroślach, ale zostali namierzeni przez operatora drona. Ukraińcy z 47. Brygady Zmechanizowanej zaskoczyli okupantów na froncie w obwodzie donieckim i zniszczyli ich pozycji w pasie leśnym. Do akcji wykorzystano wóz bojowy Bradley IFV z USA. Fragment z ataku udostępnił oficjalny profil Ministerstwa Obrony Ukrainy na platformie X. Na nagraniu widać, jak amerykańska broń mknie do przodu, co chwilę wystrzeliwując przy tym salwę pocisków w kierunku Rosjan. Wojskowi Putina nie mieli większych szans w starciu z ciężka artylerią. Rosjanie próbowali się jeszcze bronić, ale to Ukraińcy wyszli z nocnej akcji cało. Bojowe wozy piechoty Bradley zapewniają bardzo dobrą ochronę przed ostrzałem z karabinów maszynowych czy wszelakich odłamków, przez co dają ogromne wsparcie załogom w wykonywaniu słynnych rajdów na rosyjskie pozycje.