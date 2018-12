Bp Tadeusz Pieronek nie żyje. Ks. Wojciech Lemański: nie mamy drugiego takiego

W wieku 84 lat zmarł biskup Tadeusz Pieronek. Był jednym z niewielu duchownych, który nie bał się odważnie wypowiadać o problemach Polski i polskiego Kościoła. - To ogromna strata. Nie mamy drugiego biskupa Pieronka - mówi ks. Wojciech Lemański.

- To symptomatyczne, jak ta wieść o jego śmierci szybko się rozchodzi. Jeszcze niedawno spieszyłem na spotkanie z nim w Łodzi. Wiedziałem o jego problemach zdrowotnych, ale później słyszałem, że odprawiał msze. Szok i wielkie zaskoczenie.

Może to zabrzmi pompatycznie, ale to ogromna strata. Nie mamy drugiego biskupa Pieronka. Nie ma drugiej takiej osoby, która tak głośno mówiła by o zaniechaniach i błędach Kościoła w Polsce - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską ks. Wojciech Lemański.