Bp Mirosław Milewski o sprawie abpa Sławoja Leszka Głodzia: takie rzeczy mogą się wydarzyć

23 lata kapłaństwa mam - skoro już te daty przywołuję. Ani święcenia kapłańskie, ani biskupie nie powodują, że człowiek jest czasami wolny od niewłaściwego języka, od zachowań, które mogą stać w sprzeczności ze święceniami. Wiem, że takie rzeczy mogą się wydarzyć - stwierdził biskup pomocniczy płocki Mirosław Milewski, pytany o sprawę arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia.

- Jeśli te doniesienia są prawdziwe, to są smutne wiadomości. Jeśli one rzeczywiście mają miejsce, to nic dobrego - stwierdził bp Milewski. - Jest mi niezręcznie to oceniać, czy komentować. Jestem biskupem od 4 lat, ja się z czymś takim nie spotykam. Jeśli czasami w mojej diecezji ksiądz idzie na jakąś parafię, to ja później proszę go, żeby za mnie się pomodlił - dodał.