Bp Dec o nowych utopiach i solidarności z karpiem

- Zwolennicy francuskiego Oświecenia wystąpili z hasłem, że posiadają absolutnie pewną wiedzę, odnośnie do tego, jak można i jak należy uszczęśliwić ludzkość. Mówili, że jest do tego potrzebna negacja Boga, że trzeba się odciąć od historii i "stworzyć nowego człowieka", pozbawionego religii, odniesienia do Boga - mówił bp Dec. - Na linii takich haseł narodziły się w Europie w XX wieku dwa totalitaryzmy. Obydwa w programie miały na pierwszym miejscu walkę z religią i Kościołem. Historia pokazała, że niszczyciele Boga, stali się szybko niszczycielami człowieka. Nazizm niemiecki upadł pod koniec II wojny światowej. Komunizm w wersji sowieckiej trwał nieco dłużej, bo aż do roku 1989. Jednakże w międzyczasie odrodziły się nowe utopie, nowe mutacje marksizmu - stwierdził.