Wybory 2020. Bp Ignacy Dec o tym, na kogo głosować. "To jest kryterium podstawowe"

- Każdy obywatel jest odpowiedzialny za ojczyznę, winien uczestniczyć w sprawach publicznych, a zatem udział w wyborach to nasz obowiązek. Wynika on z odpowiedzialności za dobro wspólne - stwierdził w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski bp Ignacy Dec.

Duchowny podkreślił, że decyzja "może być dobra albo zła". - Ta wyborcza także - dodał. Hierarcha twierdzi, że katolik powinien "głosować na kandydata, który hierarchię wyznawanych wartości opiera na Dekalogu i Ewangelii". - To jest kryterium podstawowe - uznał.

Wybory prezydenckie 2020. Bp Artur Miziński apeluje o "zdrowy rozsądek"

We wtorek sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński wydał apel ws. wyborów prezydenckich. "Mimo trudności związanych z pandemią, w duchu odpowiedzialności za losy Polski i w trosce o dobro wspólne zwracam się z apelem do wszystkich uprawnionych, w tym także do tych, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w pierwszej turze wyborów prezydenckich, o udział w głosowaniu w drugiej turze” - napisał w nim.