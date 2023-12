Boże Narodzenie 2023. Dni wolne. To ostatni długi weekend w roku

Święta Bożego Narodzenia, przypadające 25 i 26 grudnia są ostatnimi, znajdującymi się na liście trzynastu dni ustawowo wolnych od pracy oraz zajęć. W 2023 roku wypadają one kolejno w poniedziałek oraz wtorek, co oznacza, że przedłużają one przedostatni weekend grudnia do czterech dni. Pracownicy mogą jednak wydłużyć odpoczynek do 10 dni i powrócić do pracy po Nowym Roku.