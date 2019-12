Boże Narodzenie 2019. Senator z KO zaskoczył prezentami. Wykorzystał swoje plakaty wyborcze

Boże Narodzenie 2019 zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji senator KO Marcin Bosacki pokazał swoją choinkę, jednak uwagę zwracają przede wszystkim prezenty ustawione pod drzewkiem. Polityk wykorzystał plakaty wyborcze z ostatnich wyborów.

W ostatnim czasie wiele się mówi o tym, co zrobić, by ograniczyć śmieci oraz nadać zużytym przedmiotom "drugie życie". Ten temat powrócił po wyborach parlamentarnych 2019, gdy politycy zastanawiali się, jak wykorzystać plakaty i banery wyborcze, które w większości są zrobione z tworzyw sztucznych.

"Torby zrobione z banerów wyborczych rozdamy (z zawartością) rodzinie i przyjaciołom. Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia!" - czytamy we wpisie polityka.

Marcin Bosacki to dziennikarz prasowy, publicysta i dyplomata pochodzący z Wielkopolski. W 2013 roku został powołany na ambasadora RP w Kanadzie. Trzy lata później zakończył misję, wracając do publicystyki. W wyborach parlamentarnych 2019 z ramienia Koalicji Obywatelskiej został wybrany do Senatu.