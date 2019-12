Boże Narodzenie 2019. Prognoza pogody. Ochłodzenie przyjdzie dopiero po świętach

Boże Narodzenie 2019 już wkrótce. Prognoza pogody wskazuje na to, że ochłodzenie przyjdzie dopiero po świętach. Wszystko za sprawą arktycznego powietrza, które napłynie do Polski przed końcem roku.



Wszystko wskazuje, na to, że pogoda podczas Bożego Narodzenia 2019 będzie ciepła jak na grudzień. Jak podaje TVN Meteo, w poniedziałek będzie do 7 stopni, a w Wigilię do 8. Pierwszego i drugiego dnia świąt temperatura się nieco obniży i wyniesie od 3 do 6, 7 stopni.