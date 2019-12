Życzenia świąteczne. Pomysły na wierszyki i SMS z życzeniami na Boże Narodzenie

Boże Narodzenie coraz bliżej. Już niebawem zasiądziemy przy świątecznym stole, żeby wspólnie świętować. Jeżeli szukasz życzeń świątecznych, które możesz przekazać najbliższy, poniżej znajdziesz kilka propozycji.

Klasyczne życzenia świąteczne

W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...