Pogoda. Zaczęła się astronomiczna zima. Na termometrach nawet +11 st. C

"O białych świętach możemy posłuchać w reklamach i supermarketach" - informują nie pozostawiając złudzeń synoptycy. Ich zdaniem, na ochłodzenie nie ma co liczyć. Również końcówka weekendu będzie dość ciepła chociaż pochmurna i z opadami deszczu.

Jaka pogoda czeka nas w niedzielę?

Na termometrach nieco niższe wartości niż w poprzednich dniach - od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu. Ciśnienie bardzo niskie - po południu spadnie do nawet 975 hPa.