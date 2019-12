Boże Narodzenie 2019. Betlejem już świętuje. Niezwykła szopka Banksy'ego

Około 11:00 czasu polskiego w Betlejem zaczęły się obchody Bożego Narodzenia. Banksy, znany artysta graffiti, odsłonił w swoim hotelu w Betlejem wyjątkową szopkę. Miasto cały czas znajduje się w cieniu możliwej wojny.

Boże Narodzenie 2019. Betlejem już świętuje

Uroczystości w Betlejem zaczną się od tradycyjnej parady harcerzy. Do miasta przybędzie także arcybiskup Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy. O północy, podobnie jak dzieje się to choćby w Polsce, zostanie odprawiona uroczysta msza święta. W okresie Bożego Narodzenia nasila się ruch turystyczny w regionie. Nawet 1,5 miliona turystów może udać się do miejscowości, w której narodził się Chrystus, a ich głównym celem będzie Bazylika Narodzenia Pańskiego z IV wieku. Tymczasem 21 grudnia Izrael zakazał chrześcijanom ze Strefy Gazy podróżować do Betlejem w okresie świąt, nie podając oficjalnych powodów.