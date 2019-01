Paryż: skradziono dzieło Banksy'ego. Razem z drzwiami z sali koncertowej Bataclan

Kolejne dzieło Banksy'ego, legendarnego brytyjskiego artysty street art, zostało skradzione. Było namalowane na drzwiach przeciwpożarowych w paryskiej sali koncertowej Bataclan, gdzie trzy lata temu islamiści zabili 90 osób.

"Jesteśmy dziś głęboko wzburzeni, dzieło Banksy'ego, symbol kontemplacji należący do wszystkich - do mieszkańców, paryżan i obywateli świata - zostało nam odebrane" - napisano na Twitterze Bataclanu.

13 listopada 2015 roku w Paryżu doszło do serii skoordynowanych krwawych zamachów terrorystycznych w okolicach Stade de France, w barach i restauracjach X i XI dzielnicy, oraz do ataku na salę Bataclan, gdzie terroryści przetrzymywali zakładników. W atakach w sumie zginęło 130 osób, a ponad 350 zostało rannych. Do zamachów przyznało się Państwo Islamskie (IS). Było to najtragiczniejsze wydarzenie we Francji po wojnie.