Bosak komentuje wpis Żukowskiej. "Zwyczajne chamstwo i prymitywizm"

W nocy z 10 na 11 marca odbyła się ceremonia wręczenia Oscarów. W nawiązaniu do tego prowadzący Michał Wróblewski zapytał wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, czy Anna-Maria Żukowska powinna dostać Oscara? - Chyba tam jest taka alternatywna rywalizacja, jakieś "Złote Maliny", czy coś w tym stylu, więc w tej kategorii może - odpowiedział gość programu. Przewodnicząca Lewicy w weekend na portalu X zwróciła się do marszałka Hołowni w niestosowny sposób. - Ten wpis jest popartu wulgarny - ocenił Bosak. Wicemarszałek Sejmu zwrócił również uwagę na to, że jeżeli przewodniczący klubu, który reprezentuje swoich posłów, ale również swoich wyborców zwraca się w taki sposób do marszałka, "to jest żenujące". - To jest upadek kultury politycznej - podreślił. Bosak również stwierdził, że nawet jeżeli "komuś słoma z butów wystaje, to może być bardziej kulturalnym człowiekiem niż to, co posłanka Żukowska zaprezentowała". - Zwyczajne chamstwo i prymitywizm, moim zdaniem powinny być przeprosiny - dodał.

Rozwiń