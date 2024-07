Bosak do Biejat: Proszę milczeć i słuchać

- To są kompletne bzdury, co pani opowiada - stwierdził Krzysztof Bosak, odnosząc się do słów Magdaleny Biejat na antenie Polsat News w temacie dostępu do aborcji. Chwilę później, gdy próbowała ona dojść do głosu, odparł do niej: "Proszę milczeć i słuchać, bo kłamała pani zbyt długo".