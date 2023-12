Bosak chce ukrócić transfery "dla lewicy". "To odchyla nasza debatę"

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zapowiada w programie "Tłit", że przygotuje projekt ustawy, mającej na celu zablokowanie transferów pieniędzy z zagranicy, “wpływających na polską politykę”. Tzn. przeznaczonych dla sektora NGO. Dlaczego? - Na napływie zagranicznych pieniędzy do polskiej polityki korzysta głównie lewica. Progresywiści są finansowani przez organizację pana Sorosa i niemiecki rząd. Uważam, że to się powinno skończyć (…). To odchyla naszą debatę przez przewagę ekonomiczną - zaznaczył polityk Konfederacji.

