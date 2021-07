Borys Budka zaatakowany na konferencji prasowej. "Oczekuję reakcji Jarosława Kaczyńskiego"

- Niestety, przykład idzie z góry. Mową nienawiści jest też to, w jaki sposób media publiczne odnoszą się do czołowych polityków opozycji, tak jak szargane jest dobre imię Donalda Tuska, a wcześniej nagonka na Pawła Adamowicza. To tylko potwierdza, że mamy do czynienia z bardzo złym trendem, ale - mówię to z pełną odpowiedzialnością - tego typu rzeczy może zatrzymać tylko partia rządząca. To Jarosław Kaczyński oddelegował Jacka Kurskiego do telewizji rządowej. I to od tej chwili mamy do czynienia z nasileniem zjawiska propagandy. Chyba nikt w Polsce nie ma wątpliwości, kto odpowiada za obecny kształt telewizji publicznej, za codzienne sączenie jadu - podsumowuje Borys Budka.