"Borys Budka nie ma wyjścia". Prof. Dudek mówił też o Szymonie Hołowni

W programie Newsroom gościem był profesor Antoni Dudek z UKSW. Komentował politykę prowadzoną przez przewodniczącego PO Borysa Budkę. Stwierdził, że gdy PiS zadecyduje o rozpisaniu przedterminowych wyborów, będzie on musiał – jak i cała opozycja – się na to zgodzić. - Borys Budka stoi na czele największej partii opozycyjnej, chociaż jeśli dalej będzie tak nią kierował, to za chwile nie będzie ona już największą partią opozycyjną – skomentował profesor. Zaznaczył, że ruch Szymona Hołowni w sondażach dogania PO i jest szansa, że w tym roku wyprzedzi Koalicję Obywatelską.

Rozwiń