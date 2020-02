Borys Budka: Liczę na "ciepłe rady" od Donalda Tuska

Borys Budka pojawił się w Brukseli pierwszy raz jako nowy przewodniczący PO. Pretekstem było posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej, której szefem jest od grudnia Donald Tusk. Budka oświadczył, że liczy na jego "ciepłe uwagi i rady".

Borys Budka powiedział dziennikarzom w Parlamencie Europejskim, że jest przekonany o tym, że Donald Tusk życzy PO, by dostała "nowego powiewu w żagle". - Będziemy rozmawiać jak przewodniczący z byłym przewodniczącym. Ciepłe uwagi, rady, ja na to liczę, bo Donald Tusk jest członkiem PO, jest szefem EPL - powiedział nowy przewodniczący Platformy.

Borys Budka podkreślił, że to z inicjatywy EPL powstanie w Parlamencie Europejskim stała komisja ds. walki z rakiem. - Ta wizyta to też okazja do potwierdzenia spełnienia obietnicy, którą w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego powtarzali politycy Koalicji Obywatelskiej - mówił polityk.