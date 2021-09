Bortniczuk na ministra sportu? Patryk Jaki nie ma wątpliwości

Krążą coraz głośniejsze plotki o tym, że były poseł Porozumienia, Kamil Bortniczuk ma zostać powołany na stanowisko ministra sportu. Resort ten miałby zostać ponownie odłączony od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czy jest to realny scenariusz i czy to nazwisko to dobra koncepcja? Takie pytanie zadaliśmy europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu, który podobnie jak potencjalny kandydat na szefa resortu sportu uwielbia grać w piłkę nożną. - Nie my będziemy tutaj podejmować decyzje polityczne, natomiast jeśli chodzi o Kamila, to uważam, że jest to dobry pomysł. Zna się na sporcie i też nieźle gra w piłkę – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską europoseł Jaki. Dodał, że jego zdaniem poseł Bortniczuk posiada "wszelkie predyspozycje, aby dobrze poprowadzić ten resort, jeżeli taka decyzja koalicji zapadnie". Patryk Jaki zapytany z kolei o to, czy ponowne utworzenie ministerstwa sportu jest potrzebne, odpowiedział, że sport jest bardzo ważny. - Nie ukrywam, że zawsze byłem zwolennikiem, aby ten resort był samodzielny dlatego, że sport jest dużo ważniejszą rzeczą, niż się niektórym osobom w Polsce wydaje – podkreślił gość "Newsroom" WP europoseł Patryk Jaki.