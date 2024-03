Boris Johnson poleciał do Wenezueli. Potajemne spotkanie z Nicolasem Maduro

Johnson omówił także warunki normalizacji stosunków z Wielką Brytanią, która nie uznaje legalności administracji Maduro. Źródła, na które powołuje się "The Sunday Times", podają, że obejmują one przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich w tym roku oraz deeskalację napięć z Gujaną, byłą kolonią brytyjską, której bogaty w ropę i minerały region Essequibo, stanowiący dwie trzecie jej terytorium, jest przedmiotem roszczeń Wenezueli. W zeszłym miesiącu brytyjska marynarka wojenna wysłała w ten region okręt patrolowy, co Maduro określił jako "akt wrogiej prowokacji".