Johnson rezygnuje. "Za dużo afer"

"To nie Johnson zrezygnował, to Brytyjczycy zrezygnowali z Johnsona. Banda dziwaków; mają premiera, który im mówi, że jest świetny, a oni to sprawdzają. I jak im wychodzi, że nie, to mu to mówią, a on na to zwraca uwagę. Kompletny upadek" - napisał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.