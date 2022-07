Boris Johnson chce pozostać premierem. "Wybory wygrałbym w cuglach"

Gdyby czarodziejska różdżka...

Co więcej, polityk powiedział, że spytał wprost partyjnego kolegę, czy gdyby mógł, to cofnąłby swoją decyzję o rezygnacji za "pomocą czarodziejskiej różdżki". - Wymazałbym wszystko, co sprawia, że nie mogę być już premierem, w sekundę - miał odpowiedzieć Johnson.