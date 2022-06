Boris Johnson stał się Borysem Czupryną. Tak doceniono go w Ukrainie

- To dla nas zaszczyt. Chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność dla tej wybitnej postaci za wsparcie Ukrainy. Zauważmy, że Johnson podpisuje się na Instagramie jako Johnsoniuk (w oryginale "borisjohnsonuk", czyli z angielska, a nie ukraińska "Boris Johnson UK") - jest to brytyjskie nazwisko (zapisane) w ukraińskim stylu. Nie był to zatem nasz pomysł, on sam podpowiedział nam, co mamy zrobić - powiedział zastępca dyrektora obwodowego muzeum historycznego w Czernihowie Andrij Lisowy