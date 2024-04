"Bon voyage". Telewizja Republika pożegnała Sienkiewicza

Bartłomiej Sienkiewicz w związku ze startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego podał się do dymisji. "W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową PO list kandydatów do Parlamentu Europejskiego, złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - przekazał na platformie X Bartłomiej Sienkiewicz.