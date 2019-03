Bomby wysłane pocztą. IRA przyznaje się do przesyłek

Irlandzka Armia Republikańska potwierdza. Materiały wybuchowe wysłane pocztą do Londynu i Glasgow zostały przygotowane przez nią. Policja posiada informację o 5 paczkach, na razie znalazła 4.

Seria listów

Do podobnej sytuacji doszło dzień później w Glasgow. 6 marca znaleziono kolejną przesyłkę, tym razem na tamtejszym uniwersytecie. Zdecydowano się ewakuować ludzi z budynku. Tego samego dnia w siedzibie brytyjskiego parlamentu odkryto podejrzaną paczkę. Podniesiony alarm okazał się fałszywy.

Wspólne oświadczenie

Teraz śledczy zmieniają zdanie. Szkocka policja i Metropolitan Police przyznają, że od tygodnia badają wątek Irlandzkiej Armii Republikańskiej. W oświadczeniu opublikowanym we wtorek, obie służby informują, że listy zostały wysłane "w imieniu IRA". Organizacja przyznała się do ataku za pośrednictwem północnoirlandzkiej gazety "The Irish News". Użyto przy tym specjalnego hasła, dzięki któremu służby weryfikowały tożsamość grupy w przeszłości.