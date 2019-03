Brexit: będzie drugie referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

Brexit: będzie drugie referendum? Posłanka Partii Pracy, Caroline Flint, zabrała głoś w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Brexit – drugie referendum

Brexit - Partia Pracy opowie się za ponownym referendum

Wiadomo, że Partia Pracy poprzez wspieranie ponownego referendum zamierza zapobiec twardemu brexitowi lub wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty na warunkach, które ustaliła z Unią Theresa May. Mimo to przywódca ugrupowania nadal zamierza równolegle szukać innych rozwiązań trudnej sytuacji, w której znalazła się Wielka Brytania. Do sprawy ewentualnego drugiego referendum odniósł się również Kanclerz Skarbu w brytyjskim gabinecie cieni, John McDonnell. Jego zdaniem Partia Pracy została zmuszona do zajęcia takiego stanowiska, czemu winny jest sposób prowadzenia negocjacji przez premier Theresę May. Przypominamy, że w Połowie marca w Izbie Gmin znów po raz kolejny odbędzie się głosowanie nad porozumieniem z UE ws. warunków wyjścia. May wciąż odrzuca możliwość ponownego referendum.